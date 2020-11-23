Пандемия сильнее всего повлияла на серый рынок труда

Коронавирус сильнее всего ударил по сотрудникам, работающим без официального оформления. Лучше других ощущают себя работники госкомпаний, следует из данных всероссийского опроса РАНХиГС.

Опрос проводился в сентябре, в нем приняли участие 1200 совершеннолетних респондентов из 27 регионов страны.

Общая численность работников серой зоны составила 28%. Для сравнения, в 2006 году этот показатель был равен 45%. Больше половины неофициально занятых (58,3%) заявили об ухудшении своего материального положения во время пандемии. Во время предыдущего кризиса 2008–2010 годов, как писали «Ведомости», все было наоборот. Успешнее с проблемами справлялись занятые в сером секторе экономики.

Как отмечает автор исследования Андрей Покида, если в прошлый кризис наиболее пострадавшими себя ощущали рядовые работники, то в 2020 году основной удар пришелся на бизнес.

Так, об ухудшении материального положения заявили 57,3% самозанятых, 47,7% сотрудников частных фирм и лишь треть работников госпредприятий.

Среди тех, кто не оформлен официально, большинство — это наемные работники (57%), уточнили «Известия», следом идут самозанятые (41%).