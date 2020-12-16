ВОЗ рекомендовала использовать маски на семейных праздниках

По их данным, даже на семейных встречах лучше быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Встречаться лучше всего на воздухе. Если такой возможности нет, нужно ограничить число гостей и регулярно проветривать помещение.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в маске можно заразиться коронавирусом, если неправильно ее использовать.