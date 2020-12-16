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    16 декабря 2020, 20:29

    ВОЗ рекомендовала использовать маски на семейных праздниках

    Дарья Морозова

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год. Об этом сообщила НСН.
    ВОЗ рекомендовала использовать маски на семейных праздниках

    По их данным, даже на семейных встречах лучше быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Встречаться лучше всего на воздухе. Если такой возможности нет, нужно ограничить число гостей и регулярно проветривать помещение.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в маске можно заразиться коронавирусом, если неправильно ее использовать.