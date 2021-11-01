На сельскую ипотеку в России выделят 11,5 млрд рублей в 2022 году

На поддержку программы сельской ипотеки в 2022 году планируется предусмотреть 11,5 миллиарда рублей. В Минсельхозе напомнили, что в 2021-м на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 миллиарда рублей. Дополнительно было выделено 3,2 миллиарда, которые распределены уполномоченным банкам в полном объеме.

Средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан, Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тысячи заявок на 475,4 миллиарда рублей, выдано 50,1 тысячи кредитов на 95,6 миллиарда рублей.

Проработка вопроса о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки ведется на постоянной основе, добавили в министерстве. Наибольший интерес к этой программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области, отметили в Минсельхозе.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заметили, что сельская ипотека стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий.

Крупнейшие банки планируют запуск льготной «зеленой» ипотеки. Ее разработкой уже занимаются в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом.РФ». Запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства, а также приведет к росту ипотечных портфелей кредитных организаций, считают эксперты.