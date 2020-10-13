Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в рамках конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС заявила о бессмысленности закрытия предприятий из-за распространения коронавируса.

«Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», —процитировало главу Роспотребнадзора ИА RNS.

Согласно последней информации оперативного штаба на 13 октября, в России за сутки число случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на 13 868 — до 1 326 178 заражений. За весь период пандемии выздоровели 1 031 785 человек, зарегистрировано 22 966 смертей, связанных с коронавирусом.