На Сахалине начали проверку сообщений о принудительной изоляции в доме престарелых

Сотрудники следственного управления СК РФ по Сахалинской области инициировали доследственную проверку появившейся в СМИ информации о принудительной изоляции, а также нарушении прав, постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В ходе проверки будут исследованы обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации, дана юридическая оценка действиям должностных лиц», — сообщил Следком.

О семимесячной изоляции пожилые люди сообщили в видеообращении, которое они записали к президенту России Владимиру Путину.

«Президент великой страны, спасите нас! Минсозащиты устроили лагерь для стариков и больных людей в Доме инвалидов острова Сахалин! Семь месяцев без права на свободу и пытки стройкой круглые сутки. Это невыносимо! Мы на грани!» — цитирует их обращение «Интерфакс».

В пресс-службе Минсоцзащиты региона ТАСС объяснили, что с 23 марта 2020 года во всех учреждениях соцобслуживания, в том числе, в домах престарелых, введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В обсуждаемом доме-интернате с 5 октября был введен режим обсервации в связи с тем, что у проживающих в нем были выявлены случаи инфицирования COVID-19.