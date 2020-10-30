На рынке НФП стали активно развиваться индивидуальные пенсионные планы

В 2020 году у индивидуальных пенсионных планов (ИПП) открылось второе дыхание. Негосударственные фонды только за неполные девять месяцев привлекли по этим программам больше средств, чем за два полных предыдущих года.

Об этом сообщил «Коммерсант». Пока что в денежном выражении они выглядят незначительными — объем привлеченных средств по трем крупнейшим фондам составил порядка 7,3 миллиарда рублей, тем самым в 1,6 раза превысив результат всего 2019 года.

Также при этом по итогам года число привлеченных лиц может приблизиться к 100 тысячам. Этот показатель превысит количество граждан, которые переведут в НПФ пенсионные накопления.

В том случае, если государство будет стимулировать подобные программы, то количество розничных клиентов фондов может многократно увеличиться.

Ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии по новой схеме и вернуться к советской практике, когда люди отчисляли на пенсию 1% от своей зарплаты. В этом предложении нет ничего революционного. Это чисто техническая идея, так как сейчас расчет пенсий в России проходит по сложной и запутанной схеме, рассказал автор инициативы в беседе с «360».