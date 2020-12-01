Смерть президента Пушкинского музея Ирины Антоновой сравнили с уходом целой эпохи. Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели в беседе с «360» назвал ее величайшим профессионалом музейного дела.

Антонову он назвал потрясающим человеком и уникальным мастером своего дела. Уход президента Пушкинского музея огорчил ее коллег.

«Я дорожу моментами знакомства с нею. Она очень много внимания уделяла академии, бывала на всех общеакадемических собраниях. Это был человек-эпоха, величайший профессионал музейного дела. Ушло целое время. Таких профессионалов не существовало», — подчеркнул Церетели.

Он напомнил, что Ирина Антонова много лет являлась комиссаром и куратором российского павильона в Венеции.

«Можно сказать, на руках построила один из мировых музеев — не только один из ведущих в России, но и в мире. Она всегда пользовалась огромным авторитетом в мировом музейном сообществе. Держала флагман российского музейного дела. Ей все гордились», — заключил Василий Церетели.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет. Она воспитала многих последователей музейного дела, которые в сложных ситуациях всегда обращались к Антоновой за советом.