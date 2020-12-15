Каждый второй сотрудник в Санкт-Петербурге ходит на работу с простудой

Речь идет о тех, кто переносит заболевание без температуры. Оказалось, что большинство этих людей занимают руководящие должности в сферах административного персонала и строительстве — 64%. Далее идут сотрудники бухгалтерии и финансисты — 62%. Также в топе оказались медики — 61%.