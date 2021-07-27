Животных запретят продавать в зоомагазинах и на птичьих рынках

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Как сообщило издание «Коммерсант», автор Владимир Бурматов считает условия там похожими на жестокое обращение.

Бурматов отмечает, что животным на птичьих рынках приходится сталкиваться с тесными клетками и аквариумами, у них нет возможности выгула и помощи врачей. Это нередко приводит к болезнями и смерти питомцев. По мнению парламентария, новый закон сможет навести порядок в сфере торговли животными.

Зоозащитники сразу же поддержали законопроект. Они отметили, что запреты на такую торговлю есть уже во многих развитых странах.

На сегодняшний день есть требования к условиям содержания животных в цирках, зоопарках и приютах. Но мест продажи российские законы все еще не коснулись. Бурматов отметил, что некоторые зоомагазины сами решили отказаться от продажи животных, потому что поняли: они не в силах содержать питомцев в достойных условиях. Однако активисты считают, что таких совестливых торговцев в России все еще слишком мало.

Ранее зоозащитники сообщали, что они уверены: собачьи бои существуют в России несмотря на запрет по закону. Те, кто их проводит, научились скрывать свою деятельность под другими названиями и якобы с другими целями.