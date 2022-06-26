Неизвестный поклонник прислал на прощание с Шатуновым грузовик роз

Неизвестный поклонник, у которого не получилось лично посетить церемонию прощания с бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, прислал грузовик красных роз.

Источник фото: телеканал «360»

Церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища. На территорию заехал грузовик, рабочие раздавали красные букеты всем желающим.

О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, ее причиной стала сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда.

Проститься с кумиром пришли тысячи людей, «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Похороны певца пройдут на Троекуровском кладбище 28 июня.