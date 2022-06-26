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    26 июня 2022, 12:14

    Неизвестный поклонник прислал на прощание с Шатуновым грузовик роз

    Поклонник Шатунова прислал грузовик роз на прощание с артистом

    Максим Зинкин

    Неизвестный поклонник, у которого не получилось лично посетить церемонию прощания с бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, прислал грузовик красных роз.

    Неизвестный поклонник прислал на прощание с Шатуновым грузовик роз | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Церемония проходит в Прощальном зале Троекуровского кладбища. На территорию заехал грузовик, рабочие раздавали красные букеты всем желающим.

    О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, ее причиной стала сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда.

    Проститься с кумиром пришли тысячи людей, «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

    Похороны певца пройдут на Троекуровском кладбище 28 июня.