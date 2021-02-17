На программу льготного автокредитования в России собрались дать больше денег

Специалисты Минпромторга сейчас прорабатывают вопрос о выделении дополнительных денег на программы покупки авто в кредит на льготных условиях. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — приводит ТАСС слова министра.

В России существует два вида льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели могут получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой отечественной машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что большинство банков приостановило выдачу льготных автокредитов из-за того, что государственные средства на эти программы почти кончились, а новые еще не поступили.