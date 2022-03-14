Путин подписал закон о направлении дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает направление в этом году дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Среди них — поддержка регионов и экономики страны.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в случае финансирования приоритетных целей будут действовать положения Бюджетного кодекса. Они обязывают утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции, а также межбюджетные трансферты.

Помимо этого, в документе говорится о том, что в 2022 году комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований будет заниматься предварительным рассмотрением предложения по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Ожидается, что это повысит эффективность таких расходов и скорректирует или дополнит меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие коронавирусу.

Планируется, что закон обеспечит возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для поддержки населения и экономики в существующих условиях. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.