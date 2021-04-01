Музыкальный продюсер Виктор Дробыш обсудил с RT сообщение о том, что телеведущему Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию из-за акций протеста, которые устроили недовольные его приездом люди.

«Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы», — поделился Дробыш.

По его словам, при выборе места для празднования дня рождения Познера люди руководствовались тем, что Грузия — это страна, в которую все влюблены и где находится большое количество друзей.

«Вот это чисто политическая история, она не имеет никакого отношения ни к дружбе народов, ни к качеству страны, мне кажется, это политика, которая порой мешает нам жить», — подытожил продюсер.