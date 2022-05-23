Путин внес в Совфед кандидатуру на пост главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Сенаторы рассмотрят это предложение на заседании 25 мая, сообщил ТАСС.

По данным источников агентства, ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

В настоящее время МЧС временно возглавляет первый замминистра ведомства Александр Чуприян. Его назначили врио главы министерства после гибели предыдущего министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Несчастный случай произошел 8 сентября 2021 года. Зиничев во время арктических учений в Норильске попытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, когда тот оступился и начал падать с обрыва.

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.