«На пороге с родными прощаемся». Вышла песня умершего в борьбе с ковидом российского врача
В интернете опубликовали песню, которую написал и исполнил заместитель гендиректора «Новой больницы» в Екатеринбурге Игорь Шифрин. Он умер от коронавируса 30 ноября на 61-м году жизни. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Песню Шифрин посвятил свои сотрудникам, которые почти год борются с коронавирусной инфекций.
Как сообщает Е1, Шифрин тяжело переносил СОVID-19, в том числе из-за наличия факторов риска. Две недели он лежал в реанимационном отделении.
«На работу как все собираемся, на пороге с родными прощаемся. На дежурстве мы в СИЗ одеваемся и друг с другом глазами встречаемся. И пускай они часто опухшие, все равно в них лишь вера в лучшее», — поет Шифрин.
Коллеги Игоря Шифрина рассказали, что смерть стала невосполнимой утратой для больницы. Именно с ним связаны все главные события в развитии медицинского учреждения. По данным портала Е1, врач заразился коронавирусом и тяжело переносил инфекцию.