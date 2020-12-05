«На пороге с родными прощаемся». Вышла песня умершего в борьбе с ковидом российского врача

Песню Шифрин посвятил свои сотрудникам, которые почти год борются с коронавирусной инфекций.

Как сообщает Е1, Шифрин тяжело переносил СОVID-19, в том числе из-за наличия факторов риска. Две недели он лежал в реанимационном отделении.

«На работу как все собираемся, на пороге с родными прощаемся. На дежурстве мы в СИЗ одеваемся и друг с другом глазами встречаемся. И пускай они часто опухшие, все равно в них лишь вера в лучшее», — поет Шифрин.

Коллеги Игоря Шифрина рассказали, что смерть стала невосполнимой утратой для больницы. Именно с ним связаны все главные события в развитии медицинского учреждения. По данным портала Е1, врач заразился коронавирусом и тяжело переносил инфекцию.