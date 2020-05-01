На помощь застрявшим за границей россиянам выделили еще 500 млн рублей
«Выделить МИД России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств», — сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
Эти деньги выделили на помощь тем, кто не может вернуться домой из-за распространения коронавируса. Средства пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд. В случае необходимости сумму можно будет потратить на уплату сборов за продление виз и других документов.
Заявки на получение материальной помощи будет принимать Министерство иностранных дел. За эффективность использования денег МИД должен будет отчитаться до 1 февраля 2021-го.
Сейчас границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. Более трех миллионов человек болеют COVID-19 по всему миру. В России зафиксировано 106 498 случаев заражения. Вылечились уже 11 619 пациентов, скончались после инфицирования 1073 человека.