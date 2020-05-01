На помощь застрявшим за границей россиянам выделили еще 500 млн рублей

Далеко не все россияне смогли вернуться домой из других стран во время пандемии. Правительство выделило еще 500 миллионов рублей на помощь гражданам, остающимся за границей.

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств», — сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Эти деньги выделили на помощь тем, кто не может вернуться домой из-за распространения коронавируса. Средства пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд. В случае необходимости сумму можно будет потратить на уплату сборов за продление виз и других документов.

Заявки на получение материальной помощи будет принимать Министерство иностранных дел. За эффективность использования денег МИД должен будет отчитаться до 1 февраля 2021-го.

Сейчас границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. Более трех миллионов человек болеют COVID-19 по всему миру. В России зафиксировано 106 498 случаев заражения. Вылечились уже 11 619 пациентов, скончались после инфицирования 1073 человека.