Эксклюзив 23 марта 2024, 00:06 На помощь пострадавшим в Crocus City Hall пришли волонтеры Две студентки рассказали, почему приехали в Crocus City Hall после теракта Телеканал «360»

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О произошедшем в Crocus City Hall две студентки увидели в новостях. В комментарии «360» девушки пояснили, что сразу же решили приехать и оказать посильную помощь людям.

«Увидели новость, что произошла такая трагедия. Я сама учусь в меде, поэтому решила, что моя помощь тут, возможно, будет нужна», — пояснила одна из них.

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Вторая добавила, что учится на первом курсе в МГУ. Обе девушки узнали, что на месте теракта нужны дополнительные силы, и, не откладывая, приехали к Crocus City Hall

«Надеемся, что наша помощь пригодится», — подчеркнула студентка МГУ.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». Неизвестные открыли стрельбу по людям, в здании начался пожар. По словам очевидцев, зрители только начали садиться на свои места в зале, когда раздались выстрелы.

На месте ЧП работают правоохранители, бригады скорой помощи, спасатели, волонтеры. По предварительным данным, погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.