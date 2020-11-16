Россияне начали экономить на покупках онлайн

Данные об онлайн-покупках россиян изданию предоставил один из сервисов онлайн-платежей. Там проанализировали данные трех тысяч компаний-партнеров. По мнению экспертов, вторая волна уже не вызывает страхов, поэтому россияне начали возвращаться в обычные магазины и экономить на покупках в Сети. Сказалось и падение реальных доходов.

В исследовании зафиксировали снижение заказов на продукты питания, готовую еду, одежду, обувь, а также электроники и гаджетов. Хотя по последней категории средний чек вырос почти в два раза до 10 тысяч рублей. Это связано с ростом курса валют.

Бытовая техника оказалась единственной сферой онлайн-ретейла, которая показала рост. Но при этом средний чек сократился на 30% до 25 тысяч рублей. Это связано с тем, что на удаленной работе остается еще достаточно много людей, которые хотят улучшить свои условия, но тратить большие деньги на эти цели они не готовы.

Снижение среднего чека подтвердили и онлайн-ретейлеры. Представитель X5 Retail Group рассказал, что средний чек экспресс-доставки из «Пятерочки» снизился в октябре на 20% по сравнению с апрельскими показателями. При этом количество заказов выросло. В компании объяснили это тем, что покупатели прекратили делать запасы, но привыкли к сервису доставки.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет непродовольственные компании) отрицательной динамики не зафиксировали. Пришедшие в первую волну коронавируса клиенты продолжают делать заказы.