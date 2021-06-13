На погашение части ипотеки многодетных россиян выделят еще 27 млрд рублей

Правительство выделит более 27 миллиардов рублей для софинансирования ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выделение дополнительных средств по этой программе позволит получить квартиры не менее 60 тысячам семей, сообщило РИА «Новости».

Мишустин отметил, что в настоящее время россияне, у которых родился третий ребенок или последующие дети, получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать для погашения ипотеки.

«Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, но с изменением условий. По мнению главы государства, ставку нужно установить в размере 7% годовых.

Программа льготной семейной ипотеки при этом будет распространяться и на семьи, в которых есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года.