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    13 июня 2021, 10:21

    На погашение части ипотеки многодетных россиян выделят еще 27 млрд рублей

    Ольга Назаркина

    Правительство выделит более 27 миллиардов рублей для софинансирования ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    На погашение части ипотеки многодетных россиян выделят еще 27 млрд рублей

    Выделение дополнительных средств по этой программе позволит получить квартиры не менее 60 тысячам семей, сообщило РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что в настоящее время россияне, у которых родился третий ребенок или последующие дети, получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать для погашения ипотеки.

    «Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

    В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, но с изменением условий. По мнению главы государства, ставку нужно установить в размере 7% годовых.

    Программа льготной семейной ипотеки при этом будет распространяться и на семьи, в которых есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года.