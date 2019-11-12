На подруг сестер Хачатурян написали заявления о подстрекательстве к убийству

В отношении двух приятельниц сестер Хачатурян неделю назад подали заявление о подстрекательстве к убийству. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с делом, и подтвердил адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

«В настоящий момент в отношении этих двух подруг подано заявление, и проводится доследственная проверка», — сказала Нитченко.

Она добавила, что за день до смерти, когда глава семейства вернулся домой после лечения в неврологической клинике, между одной из девочек и ее подругой в переписке состоялся следующий диалог:

— Ну что, он вернулся из клиники?

— Представляешь, вернулся.

— А может, мы его обратно отправим?

— Нет уже повода. Уже вылечился.

— А может, смерть?

Другая подруга, по утверждению адвоката, предлагала ударить Михаила «чем-нибудь тяжеленьким». Сейчас эти же приятельницы говорят о насилии Михаила в отношении сестер.

Ольга Халикова, еще один адвокат потерпевшей стороны, подтвердила, что у сестер была переписка с подругами, которую за месяц до убийства они удалили.

«Девочки к этому убийству готовились очень давно. То есть видно, что они удалили эту переписку еще с начала июля 2018 года», — заявила Халикова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, после того как девочкам изменили меру пресечения, они на удаленном доступе стали стирать всю информацию с телефона Михаила через iCloud. Все данные, в том числе и пароль, сестры знают.

«Если преступник предпринимает какие-либо попытки заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и скрыть следы преступления, ему должна быть избрана иная мера пресечения», — отметила адвокат, руководствуясь статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ).

По мнению Халиковой, девочки таким образом пытаются запутать следствие и скрыть истинные мотивы убийства.

Михаил Хачатурян был убит в Москве 27 июля 2018 года. Его тело с многочисленными колото-резаными ранениями нашли на лестничной клетке около его квартиры. Почти сразу три его дочери — Ангелина, Крестина и Мария — сознались в содеянном. Они утверждают, что их отец был тираном и оказывал на них психологическое давление. По его словам, он применял к ним насилие, в том числе и сексуальное.

Дело идет уже больше года. В июне 2019 года девушкам выдвинули окончательное обвинение: убийство группой лиц по предварительному сговору. Их защита настаивает, что следствие должно признать действия сестер самообороной.