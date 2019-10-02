На подиум в 77 лет. Пенсионер из Электростали стал манекенщиком

На подиум в 77 лет! Пенсионер из Электростали Виктор Сосновцев — настоящая звезда мира моды. В единственном модном агентстве России для пожилых он стал первым мужчиной-моделью.

В 77 лет он до сих пор слышит в свой адрес: «молодой человек». Яркий и экстравагантный, размеренную жизнь на пенсии Виктор Сосновцев променял на фешен-съемки и дефиле. Профессиональная модель сотрудничает с известными брендами одежды и снимается в рекламе.

Он озорник и хулиган, обожает флиртовать. А женщины оказываются безоружны перед обаянием мужчины с шикарной бородой и не менее шикарной улыбкой.

Источник фото: телеканал «360»

Манекенщик просит называть себя строго по имени и никакого отчества. До своего звездного часа он устраивал мини-концерты прямо на улице: играл на дудочках-свистульках, развлекая прохожих. И один такой день изменил всю его жизнь — почти как в сказке.

«Я шел по Гоголевскому бульвару и увидел очень яркого седовласого дедушку. Он привлек мое внимание, я тогда вел блог про уличную моду людей старшего поколения в России. И я снял Виктора как героя этого блога», — рассказал директор модельного агентства OLDUSHKA Игорь Гавар.

Источник фото: телеканал «360»

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Игорь Гавар создал уникальный для России проект: первое модельное агентство для пенсионеров с душевным названием «Олдушка». Оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы в фешен-мире. Модели Игоря мелькают на страницах журналов и даже в кино. Своим делом он решил доказать, что красота это не только молодость, она вне времени.

Виктор Сосновцев не может жить без публики. И дело тут не в жажде популярности, просто ему почти жизненно необходимо озарять улыбкой прохожих, обнимать незнакомых людей и делиться с ними теплом. Причем молодежь, по его мнению, более отзывчива, а вот ровесники порой смотрят на него с укором. Но внимания дедушке хватает всегда.

Источник фото: телеканал «360»

Маленькие музыкальные инструменты Виктор Сосновцев делает дома сам. Живет дедушка в Электростали, в коммуналке. Один — родственники разъехались в разные стороны. Он и сам издалека: родился в Сибири, в молодости работал в Министерстве пищевой промышленности. Но своему музыкальному увлечению был верен всегда.

Творец вдыхает жизнь в мертвую глину, а потом рождается музыка. Этому дедушка учит всех желающих — мастер-классы он проводит на улице.

Источник фото: телеканал «360»

Манекенщик охотно делится и другими профессиональными хитростями, рассказывает о мире моды: стандартное позирование уже неактуально, в тренде танец перед камерой, которая сама поймает нужную эмоцию.