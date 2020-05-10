На плакате к 9 Мая в Оренбурге перепутали немецких и советских солдат

В Оренбурге извинились за плакат, размещенный в центре города ко Дню Победы. Рассказ об обороне Брестской крепости проиллюстрировали на нем фотографиями немцев, захвативших крепость. Сейчас изображение заменили.

На фотографию обратил внимание местный житель Виктор Ломанцов. Он рассказал в Facebook, что плакаты с летописью войны появились напротив Дома офицеров на Советской улице.

«Смотрим плакат о Брестской крепости. Слева — группа солдатиков. Только это не красноармейцы. Это немцы сразу после штурма, когда уже перебили всех защитников», — сообщил пользователь, добавив, что на соседней фотографии изображены поляки.

«Это должно было случиться рано или поздно. По всей стране дизайнеры лепят на плакаты к 9 Мая то немецкие танки вместо Т-34, то немецкий строй на параде, то финнов, то румын», — отметил Ломанцов.

Главный художник Оренбурга Наталья Бровко извинилась перед ветеранами и жителями города за допущенную ошибку. Вскоре фотографию заменили. На новой изображена Брестская крепость, сообщили в администрации города.