Россияне стали чаще жаловаться на пищеварение из-за самоизоляции

Во время самоизоляции россияне стали чаще баловать себя выпечкой. Вместе с этим выросли продажи лекарств от гастрита. А каждый седьмой сотрудник, работающий из дома, стал жаловаться на проблемы с пищеварением.

По данным издания «Известия», за нерабочий перид увеличились продажи продуктов для выпечки — мука, масло, яйца, дрожжи. Количество проданных хлебопечек выросло в два раза.

Согласно опросу, проведенному для издания, 63% опрошенных россиян рассказали, что им пришлось изменить свой рацион, при переходе на удаленку. 39% респондентов отметили, что не могут назвать его здоровым и правильным.

При этом 93% домашних сотрудников готовят себе сами еду. 11% из них периодически заказывают доставку блюд из кафе или ресторана, а 16% покупают готовую еду в магазине.

«Традиционно к нам поступает большое количество обращений, связанных с расстройством пищеварения. Сейчас доля таких жалоб в некоторые дни достигает 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%», — рассказала глава телемедицинской службы сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина.

На днях Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации ВОЗ о том, как надо правильно питаться во время пандемии. Особое внимание надо уделить планированию покупок.

Ранее «360» собрал подборку, как лучше питаться и чем заменить пробежки во время самоизоляции.