Опубликован порядок проезда техники на параде Победы

Минобороны показало, в каком порядке будет проезжать военная техника во время парада Победы в Москве. Также ведомство опубликовало схему пролета авиации над городом.

Порядок прохождения техники появился в «Красной звезде» — издании Вооруженных сил России. Всего в состав механизированной колонны включили более 190 единиц военной техники. По центру города проедут танки, а также пять типов бронеавтомобилей семейства «Тайфун», зенитные ракетные комплексы, пусковые установки и другие машины.

Источник фото: redstar.ru

В авиационной части гости мероприятия и жители столицы увидят самолеты Су-30см и МиГ-29. В полете будут участвовать пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Кроме того, над городом пролетят вертолеты Ми-28н, Ми-26, Ми-8, Ка-52, истребители Су-35с и штурмовики Су-25.

Первая ночная тренировка военного парада на Красной площади пройдет в ночь на 30 апреля. Вечером в этот же день технику пригнали на Тверскую улицу. Вторая ночная тренировка должна пройти 4 мая, а 7 числа запланирована генеральная репетиция.