Бизнесмены предупредили о возможном росте цен на овощи и пшеницу

Сельскохозяйственная продукция может подорожать в России на 1,5%. Цены на пшеницу, картофель и другие овощи вырастут из-за увеличения утильсбора на спецтехнику. Об этом заявили в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход».

Ассоциация дилеров выступила против увеличения утилизационного сбора на импортную спецтехнику. В письме, отправленном премьер-министру Михаилу Мишустину, организация отметила, что Россия нуждается в обновлении и расширении парка сельхозтехники.

«С учетом стареющего парка и дефицита техники потребуются годы для обеспечения должного уровня механизации, а дополнительные ограничительные меры только усугубят ситуацию. <…> Просим воздержаться от повышения ставок утилизационного сбора в 2021 году», — привела газета «Известия» цитату из письма.

Ранее утильсбор на автомобили и специальную технику предложил повысить Минпромторг. Согласно проектам постановлений, коэффициенты сбора на спецтехнику хотят поднять в два-четыре раза, а на машины — на 25%. Обсуждение документов завершилось в начале февраля. В Минсельхозе заявили, что пока проект изменений в министерство не поступал.