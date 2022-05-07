Сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья в канун Дня Победы пообщались с 99-летним ветераном труда Евдокией Егоровой, которая больше 20 лет трудилась на предприятиях в сфере ЖКХ Волоколамска. Она рассказала об ужасах Великой Отечественной войны и поделилась воспоминаниями о 9 мая 1945 года.

В 1941 году семья Евдокии находилась в деревне Чеблоково под Волоколамском. На момент начала войны ей было 18 лет.

«Когда началась война, мы уже приехали в деревню к родителям. <…> И едут немцы в нашу деревню, в глухомань!» — вспомнила Евдокия Егорова.

При мысли о том, как фашисты забрали у ее семьи все припасы, угрожая отцу убийством, она до сих пор не может сдержать слез.

«Спрашивают: „Ульи были? Давай меду“. <…> А там рамок много висит. „Столько рамок, и у вас меда нет?“ Поднимает револьвер и наставляет на отца. <…> Пришлось самим показать, куда убрали мед, а там все убрали, все хорошее. И отец ушел в окопы, а мы ушли к соседке ночевать, все из дома ушли. А они тут все забирали. Утром уехали», — рассказала Егорова.

О конце войны Евдокия Егорова сообщила уже с улыбкой.

«Победа, все бросайте работать, выходите, кричите „ура“», — вспомнила она слова, которые услышала почти 77 лет назад.