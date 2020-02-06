На открытии магазина в Анапе устроили шоу, которое люди старались не заметить

В Анапе отремонтировали «Пятерочку» и пригласили девушек станцевать на открытии зажигательный тверк. Горячий танец не растопил лед в сердцах анапчан. Люди угрюмо шли «через сцену» в магазин — иначе было не пройти. Праздничное зрелище действительно получилось странным.

Как ни старались девушки, не получилось у них прокачать этот зал. Да и ветер был сильный в тот день. Ролик с танцем залили в Сеть, и горожане даже в тепле без ветра танец не оценили.

«Не впечатлило! И покупки делать расхотелось! Жалко девчонок, надрывались на холоде», — написала tolkyhka.

«Если танцевать прилюдно, то танцевать хорошо, а так танцевать надо дома, на кухне», — сделала замечание девушкам ovtatianka.

Кто-то даже начал оскорблять девушек, гадать, а не кассирши ли они из этого супермаркета, и оценивать их хореографический талант по разным критериям. Лишь несколько человек из сотни комментаторов заявили, что нужно разрушать шаблоны, и похвалили девушек за самоотверженность.