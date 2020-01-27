На оставившего детей в Шереметьево отца завели уголовное дело

Против папы двух сыновей, которые остались одни в Шереметьево, возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в уголовный розыск.

Следственный комитет завел дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что мужчина 26 января с двумя детьми прилетел из Хабаровска в Москву. Мальчиков он оставил в одном из залов, а сам отправился в Ростов. Неизвестно, сколько времени ребята одни бродили по аэропорту, но в какой-то момент их заметили сотрудники службы безопасности. Они нашли у мальчиков свидетельства о рождении и записку от отца. В ней мужчина признался, что из-за сложного материального положения оставил сыновей одних в Шереметьево, но в будущем хочет вернуться к ним.

Детей отвезли в одну из подмосковных клиник. Там их утром 27 января навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подарил им подарки и обещал помочь с работой их отцу.

Тем временем удалось найти маму мальчиков. Она оставила семью несколько лет назад и не знала о трудностях сыновей и их отца. Не исключено, что дети вернутся к ней. Сейчас проверяется информация о том, следили ли органы опеки и попечительства за этой семьей и знали ли о ее проблемах.