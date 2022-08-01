Слоган в поддержку Китая появился на Останкинской телебашне

Видеоролик со слоганом «Китай, Россия с тобой!» появился на Останкинской телебашне. Видео с места событий разошлось по Telegram-каналам.

UPD: ролик оказался фейком. В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что верхний медиафасад отключили на ремонт. Поэтому ролик там транслировать не могли.

На опубликованных кадрах видно, что надпись выполнена желтыми буквами на красном фоне, что повторяет расцветку флага Китая. Надпись дублируется на русском и китайском языках.

При этом СМИ не исключили, что видео может оказаться монтажом, так как на башне транслируется ролик к Международному дню тигров.

Слоган с поддержкой появился в преддверии возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Против несогласованного с властями визита американского политика выступило правительство Китая.

Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь пообещал жесткий ответ на визит Пелоси на остров, который Китай считает своей территорией. По данным китайских СМИ, Управление морской безопасности Китая объявило о закрытии части морской акватории для проведения военных учений до полуночи субботы, 6 августа.