Россиянам рассказали, как получить скидку на ОСАГО в 50%

Если несколько лет водить аккуратно и не попадать в аварии, можно накопить скидку 50% на покупку ОСАГО.

«В привилегированном положении находятся аккуратные, дисциплинированные водители. По системе бонус-малус за год безаварийной езды полагается 5% скидка. Максимум можно накопить скидку в 50%. И наоборот, чем больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, тем дороже обойдется обязательная автогражданка», — приводит РИА «Новости» слова начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «МАКС» Евгения Попкова.

Собеседник агентства подчеркнул, что при увеличении стажа вождения с двух до трех лет стоимость полиса ОСАГО снижается на 30-35%.

При покупке КАСКО можно сэкономить, если использовать франшизу, уменьшить список рисков до уровня ниже базового пакета и купить хорошую сигнализацию. С помощью опции «Переход», которая есть у многих страховщиков, можно перейти в другую компанию и получить скидку до 40%. Единственное условие — год безубыточного страхования.