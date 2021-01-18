Уфимскому дворнику модельной внешности собрали 650 тысяч на оплату долгов

По его словам, Юра — инвалид с нарушениями ментального развития, не приспособленный к самостоятельной жизни. Пока за него не взялась бабушка автора, он «был, по сути, бомжом». Женщина помогла оформить Юре комнату от государства. Другой родственнице фотографа пришлось трижды защищать его жилье от посягательств мошенников, которым Юра дарил жилье.

«Когда эти негодяи поняли, что с комнатой уже не вариант, они сменили стратегию: уговорили Юру взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились аж на 500к+», — написал Филиппов.

В течение года после этого Юра, по его словам, был «в рабстве у мошенников в деревне». Он сумел сбежать и добраться до Уфы.

Фотограф выложил снимки Юры, которого некоторые пользователи сравнили с актером Мэттью Макконахи. А также объявил сбор средств на оплату долгов.

За день собрали 657 тысяч рублей. Филиппов написал, что этой суммы хватит, чтобы рассчитаться с долгами. Остаток он пообещал потратить на ремонт в Юриной комнате.