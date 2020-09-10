На общегородском онлайн-совещании экспертно-консультативного совета в Москве дали старт конкурсу «Мой школьный ресторан»

В Москве состоялось общегородское онлайн-совещание для родителей. Провела дистанционную встречу председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Людмила Мясникова.

В рамках мероприятия были рассмотрены такие важные вопросы, как защита детей от сезонных инфекций, роль классного руководителя в жизни ученика, а также анонсировано начала приёма заявок на конкурс «Мой школьный ресторан».

Для участников совещания выступила начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве Ольга Ярославская. Она рассказала об организации совместной работы семьи и классного руководителя. О роли педагогов в жизни ребёнка разъяснил директор школы № 814, председатель Ассоциации классных руководителей Максим Иванцов.

Также на собрании рассказали о специальном дополнительном образовании «Лаборатория путешествий», отчитались по мероприятиям в рамках профилактики опасного поведения на железной дороге и анонсировали начало приёма конкурсных заявок для участия в проекте «Мой школьный ресторан».

С 14 сентября все школы Москвы могут направить электронное обращение в адрес Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы и НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». К письму необходимо приложить собственный дизайн-проект интерьера обеденного зала.

Напомним, что проект «Мой школьный ресторан» реализуется в Москве с 2013 года по инициативе НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» и при поддержке столичного Департамента образования. За семь лет реализации проекта более 140 городских школ получили современные столовые. Производится не просто ремонт и техническое переоснащение пищеблоков, но и придается индивидуальный дизайн обеденным зонам и обновляется меню. Примечательно, что в воплощении идеи активно участвуют учащиеся и учителя. Всё начинается с творческого конкурса, который и был объявлен на общегородском онлайн-совещание. От каждой школы предлагается проект, и если он проходит одобрение, то к работе приступают дизайнеры, технологи и строители. Параллельно идёт разработка нового меню, которое включает как привычные и любимые детьми блюда, так и позиции, подходящие столовой по стилю. Так, в бразильском школьном ресторане подают бурито и фахитос, салат Амигос, компот-мохито. Все необычные позиции обязательно адаптированы под стандарты детского питания. Фантазия ребят и педагогов поражает разнообразием: математический мир, космос, Алиса в стране чудес, волшебная библиотека, французское кафе — это только малая часть столовых, которые появились в рамках проекта «Мой школьный ресторан».

Инициатор, НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», поясняет, что его главная задача — качественно изменить подход к системе питания в образовательных учреждениях. Первоочередная цель заключается в том, чтобы привить детям культуру здорового питания, а превращение обычной школьной столовой в современное и комфортное место для отдыха и общения — способ её достижения.

НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» начало активную подготовку к организации конкурса, благодаря которому определятся участники проекта «Мой школьный ресторан». Необходимые средства для дальнейших работ по обновлению столовых на счёт СРО были переведены от компании «Московский Школьник». Ранее руководитель комбината Павел Панфилов заявил: «Наша компания „Московский школьник“ получила от Евгения Пригожина деньги в сумме 87 658 462 рубля и после уплаты налога планирует перечислить их в СРО. На эти деньги будет организован конкурс, который определит, какие школы станут частью проекта „Мой школьный ресторан“». Панфилов подчеркнул, полученные средства помогут московским школам стать частью интересного проекта.

Напомним, приём заявок откроется с 14 сентября, более подробную информацию можно уточнить на сайте НП СРО «АПСПОЗ».