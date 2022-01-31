На обновление ЖКХ в России выделят 150 млрд рублей

Правительство России утвердило программу обновления инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, на ее реализацию выделят до 150 миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочего совещания заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова привел kp.ru.

По его словам, в 2022 году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направят 20 миллиардов рублей. Всего сумма затрат за четыре года составит 150 миллиардов рублей.

Правительство возьмет средства из Фонда национального благосостояния.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал правительство ограничить повышение платежей за коммунальные услуги и расходы граждан на них на время пандемии коронавируса.

Он отметил, что расходы на коммунальные платежи у населения растут, а доходы остаются на прежнем уровне.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщал, что в среднем рост тарифов ЖКХ по стране в 2022 году составит от 3,5 до 5%.