Идея об обязательной маркировке и учете домашних животных, возможно, сама по себе неплохая, но ей могут воспользоваться те, кто захочет на этой теме заработать. Ведь деньги предложили выделять из госбюджета. Такое мнение высказала заводчик, руководитель многопородного кинологического питомника «Агай Кузюр-ОК» Татьяна Зимовская.

«Я здесь вижу возможность отмывания больших денег. Сколько будет выделено, сколько будет потрачено? Я вижу в этом еще один легальный способ кому-то заработать», — сказала она.

По ее словам, учет по всей России будет вести очень тяжело. Даже если эта инициатива будет реализована с благими намерениями, то заработает она очень нескоро. Ведь, например, чипирование — это недешевое дело, особенно в масштабах страны. Для осуществления этой идеи понадобится много ресурсов.

«Это производство чипов, считывающих устройств. Поскольку страна огромная, то оборудования должно быть много. То есть нам нужен заводик по производству считывающего оборудования, заводик по производству чипов», — заметила Зимовская.

Также она прокомментировала предложение о вариативной маркировке. По ее словам, прикреплять бирки к животному ненадежно, а клеймо через какое-то время стирается. В итоге остается только чипирование.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что есть большой запрос россиян на включение кошек и собак в закон об обязательной маркировке и учете. По его словам, нововведение помогло бы быстрее искать животных и отвечать за действия питомцев. В частности, если кошка и собака сбежали из дома, а потом напали на людей.