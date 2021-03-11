«На нужды семьи»: адвокат рассказал, как разделить кредит на грудь между супругами

Челябинец пытается разделить кредит с женой, который был взят на увеличение ее груди. Адвокат мужчины Алексей Щербинин считает, что деньги были взяты на нужды семьи и долг должны отдавать оба супруга.

«Кредитный договор был оформлен на мужа. Он является единственным заемщиком, супруга не выступала ни в качестве заемщика, ни в качестве поручителя. Письменно она не подтверждала получение данного кредита. Муж через суд пытается добиться, чтобы долг включили в раздел имущества, однако супруга против. Она заявила, что кредит является личным долгом мужа, она к нему отношения не имеет, не одобряла его получение и деньги не были потрачены на нужды семьи», — рассказал «360» адвокат.

Юрист отметил, что именно муж должен доказать, что деньги были потрачены на нужды семьи, так как он претендует на «раздел кредита». Он отметил, что дело редкое, устоявшейся практики по таким прецедентам нет. Операция не была сделана по медицинским показателям для улучшения здоровья супруги, она была эстетической. Щербинин считает, что в законодательстве не прописано, что именно считается «нуждами семьи». Поэтому они в суде планируют доказать, что операция по увеличению груди подходит под данный термин.

«Если по имуществу действует презумпция, что все, что приобретено в период брака возмездно, является совместным и делится пополам (пока не доказано иное). По долгам ситуация прямо противоположная. Все долги личные (пока не доказано иное)», — отметил юрист.

Адвокат отметил, что кредит в будущем проще разделить, если оба супруга письменно его одобрили.