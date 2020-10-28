По словам Вассермана, с одной стороны мусульмане избыточно оскорбляются, а с другой французы избыточно наезжают на мусульман.

«На мой взгляд, все это плохо. <…> Дразнить людей, не ведающих что творят, бессмысленно. Французы таким способом не научат мусульман спокойнее относиться к шуткам», — заметил специалист.

По его мнению, в сложившейся ситуации самой разумной является позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который обозначил, что ислам нужно избавлять от иностранного влияния.

«Грубо говоря, разъяснять французским мусульманам основные положения того, чему учил непосредственно основоположник ислама», — добавил собеседник информагентства.