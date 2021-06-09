Минсельхоз подготовит обращение в кабмин о росте цен на минеральные удобрения

Минсельхоз подготовит обращение в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о росте цен на минеральные удобрения. Об этом «Российской газете» сообщили в ведомстве.

С жалобой на рост цен в Минсельхоз обратились власти Ставропольского и Краснодарского краев. Речь идет, в частности, о фосфорных удобрениях. Цены на карбамид выросли за год на 38%, сульфоаммофос — на 96%.

Аграрии оказались в непростой ситуации: с одной стороны, дорожающие ресурсы (удобрения, топливо, семена), с другой — ограничения цен на сельхозпродукцию в виде экспортных квот и пошлин.

Со 2 июня на зерновые установлена плавающая пошлина. Прибыль аграриев падает, а производителей минеральных удобрений сохраняется. Глава экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов считает, что есть риски, что аграрии станут снижать площади под культуры, а это приведет к росту цен на продовольствие на внутреннем рынке.

Однако, по мнению эксперта, рост цен на удобрения вряд ли серьезно отразится на конечной цене продукта.