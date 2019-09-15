На месте ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер Ангелов

Сквер Ангелов расположился на площади около двух гектаров.

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«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу», — произнес губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что он лелеет надежду, что люди, посетившие сквер, начнут больше ценить жизнь, особенно жизнь детей, а также больше уважать людей.

Торжеств по поводу открытия не было. В полдень тишину сквера нарушит симфонический оркестр. Живая музыка будет раздаваться до самого вечера.

В результате пожара погибло 37 детей. Еще 79 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. После трагедии торговый центр «Зимняя вишня» снесли. Сквер Ангелов на его месте планировалось открыть еще к 1 сентября 2018 года, но демонтаж здания затянулся.

Проект сквера создан группой российских и американских архитекторов. Он имеет две зоны: активного и тихого отдыха. Концепцию утверждали на общественных слушаниях. Свое мнение высказывали и родственники погибших. Средства на обустройство выделили меценаты.

«Здесь нет ни копейки бюджетных средств, это все делалось за счет частных пожертвований», — рассказал губернатор.