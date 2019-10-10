На месте не сидят. Ровесников Подмосковья поздравили в Домодедове

Ровесников Московской области чествуют в регионе — ему в этом году исполнилось уже 90 лет! Так что прошедших с Подмосковьем огонь, воду и медные трубы много. И поздравили их по-особенному.

Среди ровесников региона Михаил Васильевич Поваляев. В декабре ему исполнится 90 лет. Он родился и вырос в Тульской области. Родители уехали в Москву на заработки. Позже определили сына в столичный механический техникум. Но технологом Михаил Васильевич так и не стал. На одном из уроков в его руки попала газета с объявлением: «Егорьевское летное училище набирает курсантов». По распределению попал в Якутию.

«Был мороз минус 70, когда мы начали взлетать — у нас лопнуло колесо, но мы об этом не знали, потом что самолет уже поднялся в воздух. Но если бы это произошло чуть раньше — мы бы носом ударились в дерево. Когда мы садились — нас занесло, но там была широкая посадочная полоса, и мне удалось вырулить», — рассказал юбиляр.

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Михаил Васильевич и на пенсии не сидит на месте. Проводит экскурсии в Домодедовском музее авиации. Гордится тем, что его помнят. А на его старенький телефон звонят даже из Кремля.

Источник фото: телеканал «360»

Тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны и просто активных жителей городского округа Домодедово собрали вместе. Среди них, разумеется, Михаил Васильевич. Почетные ровесники Подмосковья получили не только поздравления, но и возможность просто поделиться историями, пообщаться.

Источник фото: телеканал «360»

«Все ваши рекомендации и советы, которые войдут в программу „Активного долголетия“ — это очень важно, городскую среду, мы считаем, нужно адаптировать именно под наших ветеранов», — отметил Владимир Посаженников, министр потребительского рынка и услуг Московской области.

Кстати, такие мероприятия пройдут в 25 муниципалитетах региона.