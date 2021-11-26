«На меня напал медведь. Поломал немного»: охотник 20 дней ждал помощи в лесу под Красноярском

Охотник-промысловик смог выжить после нападения медведя в лесу в Красноярском крае. Мужчина ждал помощи целых 20 дней. Его эвакуировали после того, как его послание обнаружил знакомый, сообщили в региональном главке МВД.

Охотника нашли в лесу Богучанского района. Ему оказали помощь полицейские вместе со спасателями МЧС.

Записку раненого нашел у себя в охотничьей избе его знакомый. Мужчина написал, что на него напал медведь. После встречи с хищником он получил травмы, из-за которых не может ходить. До избушки ему пришлось ползти, выбраться из леса сам он не сможет, потому что ему становится хуже с каждым днем. Оставив записку, охотник отправился в свою охотничью избу, которая находится в 170 километрах от села Богучаны.

После того, как знакомый нашел послание, он сразу обратился в полицию. Правоохранители выехали на место, указанное в записке. В избе они нашли 58-летнего пострадавшего. Мужчина объяснил, что ставил капканы на соболя, а когда подходил к избе, из нее вышел медведь.

Хищника спугнули собаки, но он успел сбить охотника с ног, сильно травмировав его. Выжившему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в районный центр. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.