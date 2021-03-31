Россиянам напомнили о выходных на майские праздники

В мае россиянами предстоит всего 19 будней. Остальные дни приходятся либо на выходные, либо на праздничные даты. Для отдыха в последний месяц весны есть 12 дней.

В 2021 году на выходные выпадают как Праздник Весны и Труда, так и День Победы. Их перенесут на будни, а первые рабочие недели мая окажутся четырехдневными. На работу не нужно будет идти 1-3 и 8–10 мая.

Получается, что из 31 календарного дня 12 — выходные или праздничные, а 19 — рабочие.

Любителям путешествовать в этот период стоит учесть, что отдых в мае подорожал. Цены выросли примерно на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около полумиллиона россиян собрались ехать на майские праздники в Краснодарский край. В регионе развиты познавательный туризм, гастрономические и винные туры. Из 200 санаториев края 140 работают круглый год, но летом почти полностью загружены.

Отправиться отдохнуть можно и за рубеж. Многие страны — в том числе любимый россиянами Кипр, Турция и Мальдивы — уже принимают туристов. Не стоит забывать про действующие санитарные правила — на курортах их придется соблюдать.