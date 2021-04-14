Россияне рассказали, куда планируют отправиться на майские праздники

Большинство россиян на майских выходных отправятся на дачу или в деревню. Такой вариант отдыха предпочтут 39% опрошенных россиян. Еще 30% планируют остаться дома.

Примерно каждый 10-й россиянин (11% опрошенных) вообще не планирует отдыхать, эта категория респондентов намерена посвятить эти дни работе, следует из опроса «Туту.ру», результаты которого приводит газета «Известия».

В поездку по российским городам отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, отдых в горах предпочитают 3%. Еще 5% респондентов намерены побывать за границей. И примерно 1% опрошенных россиян собирается в дома отдыха неподалеку от места проживания.

«Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году», — напомнили в аналитическом центре «Туту.ру».

После того, как Россия ввела временные ограничения на полеты в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии — Петрозаводск. Также вырос интерес к черноморским курортам — Краснодару, Симферополю, Анапе. Билеты по этим направлениям россияне стали смотреть на 30% чаще.

Российские туристы начали активно искать замену Турции после новостей о вновь закрывшихся границах. Любители перелетов хотят воспользоваться большим количеством выходных дней на майских праздниках. Лидером в списке популярных направлений теперь стал Египет. Спрос на путешествия в эту страну увеличился на 250%. Следом расположился Кипр с поднявшимся до 150% спросом. Замыкает топ ОАЭ — за сутки спрос на это направление вырос на 130%.