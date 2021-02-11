Резкое похолодание придет на Кубань в пятницу

В пятницу, 12 февраля, в Краснодарском крае начнется похолодание, всю неделю будет идти снег. С нынешних +15 градусов температура кое-где опустится до –18, сообщили метеорологи.

Днем 12 февраля еще будет тепло — в Краснодаре ожидается +15 градусов, в Сочи будет +14. Вечером в регионе начнется дождь, и температура упадет до +6…+9 градусов. Ночью будет около –3, мокрый снег и гололед.

В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что похолодание вызвано прохождением холодного фронта. Снег будет идти всю неделю, местами сильный.

«Температура воздуха упадет на 15-20 градусов, по востоку до –18, на выходных еще будет дневная от +1 до –6. В выходные будет усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах — до 23 метров в секунду», — рассказали РИА «Новости» в гидрометцентре.

Ночью и утром 13 и 14 февраля на Кубани будет –1…–6 градусов, с 15 по 20 февраля температура опустится до –7…–12, местами до –13…–18 градусов.

С 12 по 20 февраля в регионе пройдут снегопады, ожидается налипание снега на провода и деревья, гололедица, предупредили в МЧС.