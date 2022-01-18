Названы главные традиции и приметы на Крещенский сочельник

Крещенский сочельник отмечается 18 января. ИА Nation News рассказало, какие традиции и приметы связаны с этим днем и что в эту дату делать можно, а чего нельзя.

Традиционно православные христиане начинали этот день с похода в церковь. После этого на Руси было принято готовить сочиво — постное блюдо из риса или зерен пшеницы. Это блюдо ели после завершения литургии. Главная традиция на Крещение — это, конечно, купание в проруби.

С этим днем связаны и некоторые запреты. Например, считалось, что категорически нельзя проводить уборку дома после захода солнца.

Кроме того, в Крещенский сочельник нельзя сквернословить и сердиться, чтобы не привлекать темные силы. А чтобы не получить плохих новостей, на праздничный стол нельзя ставить четное количество тарелок.