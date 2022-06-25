Россияне начали экономить на косметике и парфюмерии

Клиенты московских магазинов косметики и парфюмерии с начала июня сократили число покупок на 18% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование компании Focus Technologies сообщил «Коммерсант».

Причину падения спроса авторы исследования увидели в росте цен на популярные позиции и сокращении ассортимента.

По мнению опрошенных экспертов, параллельный импорт не увеличит количество покупателей, так как стоимость продукции вырастет еще больше из-за сложной логистики. Россияне чаще начнут покупать косметику отечественных брендов.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский, на сегодняшний день доля зарубежной продукции в парфюмерии и декоративной косметики 70%.

«Логистика сильно усложнилась, и расходы на нее выросли, а скидок и акций стало существенно меньше», — пояснил он.

По мнению специалиста, ретейлеры начнут сокращать долю иностранных производителей в бюджетном сегменте и менять их на товары российских производителей. Но сам процесс перехода быстрым не будет.