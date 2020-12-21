МИД России ответил Собчак на коллаж с Марией Захаровой

Как сообщило РИА «Новости», она подписала коллаж: «МИД уполномочен заявить».

Через несколько часов в официальном канале ведомства появился ответ. Его авторы напомнили Собчак, что, когда договаривались о пиаре ведомства, не думали, что получится настолько гениально. Телеведущей пообещали подарить шапку с символикой МИДа как лучшему СММ-волонтеру.

Памятник Аленке, основательнице села Новоаленовка, был открыт 18 декабря в парке Нововоронежа. Пользователи отметили мрачное выражение ее лица, а некоторые уже окрестили ее «памятником Русской Смерти».