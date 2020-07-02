«На кислороде сейчас, мы дышим». Фельдшера из Уяра увезли в Канск после публикации видео об условиях в больнице

Фельдшера перевезли из уярской больницы в Канск после того, как они показали ужасающие условия в больнице. В новом госпитале женщину подключили к ИВЛ.

Сестра фельдшера по имени Ирина рассказала «360», что из Уяра забрали трех человек: двух медиков и другую их сестру. «360» связался и с самой Галиной, снявшей видео, но она не смогла говорить, поскольку подключена к аппарату ИВЛ.

Нас сейчас в Канск перевезли. На кислород сейчас подключили, мы дышим Галина фельдшер уярской больницы.

По мнению Ирины, ее сестра заболела на работе.

«Она фельдшером 25 лет проработала на скорой помощи. Там, видимо, и заразилась», — рассказала женщина «360».

Жительница Уяра сняла на видео условия в местной больнице, где лежат пациенты с подозрением на COVID-19 и пневмонией. Аппаратов ИВЛ там нет совсем, на видео попали облупившиеся стены и потолки. В госпитале не хватает средств защиты и персонала.

После публикации видео минздрав Красноярского края пообещал разобраться в ситуации. В ведомстве подчеркнули, что в уярской больнице не лечатся пациенты с COVID-19. Там находятся пациенты с подозрением, после подтверждения вируса их перевозят в Канск.