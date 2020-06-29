На киноэкранах появится вторая часть фильма о российских социологах в Ливии

На официальном сайте отечественного фильма «Шугалей» появилась информация о выходе второй части киноленты. Писатель, военный обозреватель Алексей Суконкин в эксклюзивном комментарии редакции заявил, что сама жизнь дописала события для его сценария.

В настоящее время известно, что съемками картины занимается компания «ТрииксМедиа», а режиссером фильма стал Максим Бриус. Актерский состав практически не изменился — главные роли по-прежнему исполняют Кирилл Полухин и Олег Абалян. Премьера запланирована на сентябрь 2020 года.

Напомним, в 2020 году в мировом кинопрокате состоялась премьера российского фильма «Шугалей». Сюжет основан на реальных событиях — кинолента повествует о приключениях российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии, которых похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в мае 2019 года. Впоследствии россиян поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига» в Триполи, печально известную пытками по отношению к заключенным и бесчеловечными условиями содержания. Лента получила положительный отклик от критиков по всему миру — особенно высоко она была оценена в Италии, Иране, России и даже Турции.

«Премьера фильма «Шугалей» состоялась <…> в самый разгар пандемии коронавируса, из-за чего эта картина, столь значимая для международного сообщества, не смогла выйти на экранах кинотеатров. Тем не менее, фильм получил оглушительный успех — реальная история двух российских социологов заставила вздрогнуть без малого всех, кто посмотрел эту картину. И вот у нас впереди продолжение — «Шугалей-2». Я не знаю, о чем будет этот фильм, но полагаю, что сама жизнь дописала события, которые происходят вокруг незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме двух российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — рассказывает Алексей Суконкин.

Собеседник отметил, что первая часть «Шугалея» поразила его своей реалистичностью: о деятельности социологов в Триполи было известно, и авторам фильма удалось с максимальной достоверностью передать ту атмосферу, в которой работали россияне. Суконкин убежден, что вторая часть киноленты также будет основана на реальных событиях.

Напомним, первый фильм заканчивается попыткой социологов сбежать из «Митиги», однако боевики поймали несостоявшихся беглецов и поместили обратно в тюрьму. Предположительно, вторая часть отечественной ленты будет посвящена событиям нынешнего года — попытке Максима Шугалея сбежать из тюрьмы во время одного из обстрелов и таинственных «перевозках» социологов из Ливии в Турцию.

«В первом фильме герои повествования, исчерпав дипломатические возможности вытащить социологов из тюрьмы боевиков, рассуждали о необходимости освободить их силой. Иностранные СМИ пестрят сообщениями о присутствии в Ливии «частной военной компании» из России, которая, по мнению западных журналистов, формирует становый костяк армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ставящего своей целью изгнание из страны закрепившихся в Триполитании различных бандитов и проходимцев, европейцев, турок и протурецких сирийских боевиков. Не буду утверждать, но логика в таком развитии событий, определённо присутствует, ведь известно, что слепая сила может уважать только силу, когда слово дипломата подкрепляется кулаком «silovika», — утверждает Суконкин.

По словам военного обозревателя, все это было бы хэппи-эндом, о котором можно только мечтать — к сожалению, в реальной жизни дело обстоит гораздо сложнее. «А пока наши российские граждане находятся в «Митиге» — страшной тюрьме, в которой режим ПНС содержит своих политических противников, ежедневно подвергая их пыткам и психологическому насилию», — заключил Алексей Суконкин.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь с 9 на 10 июня в СМИ появилась информация о перелете главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа в Москву. Предполагалось, что на борту самолета вместе с ним находились пленные россияне. Как выяснилось позже, Саррадж не планировал посещать российскую столицу и приземлился вместе с социологами в Стамбуле.