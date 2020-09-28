Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца года
«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту „Мир“ и уже ими пользуются, но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства», — отметила она в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, пенсионеры по-прежнему смогут получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени.
Выплаты детских пособий на карту «Мир» начались еще в мае 2019 года, после внесения поправок в закон о национальной платежной системе. В апреле в условиях пандемии продлили и сроки перевода пенсий на эти карты до 1 июля этого года. После сроки продлили до 1 октября.