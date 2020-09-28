Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца года

Российские пенсионеры будут получать выплаты на карту «Мир» до конца этого года. Такое заявление сделала директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту „Мир“ и уже ими пользуются, но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства», — отметила она в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, пенсионеры по-прежнему смогут получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени.

Выплаты детских пособий на карту «Мир» начались еще в мае 2019 года, после внесения поправок в закон о национальной платежной системе. В апреле в условиях пандемии продлили и сроки перевода пенсий на эти карты до 1 июля этого года. После сроки продлили до 1 октября.