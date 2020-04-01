    01 апреля 2020, 22:33

    На карантине сейчас находится больше 3,5 млн россиян — Путин

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на самоизоляции и карантине в России находится более 3,6 миллиона человек. Об этом он объявил на онлайн-совещании с правительством, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
    На карантине сейчас находится больше 3,5 млн россиян — Путин

    «Смотрите, у нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации всего 1777, на самоизоляции 292 740 человек», — отметил глава государства. Сегодня он подписал закон об о дополнительных полномочиях кабмина в связи с пандемией, в соответствии с которым правительство ввести режим ЧС.

    В ходе этого же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране необходимо продлить меры социального дистанцирования для того, чтобы снизить распространение коронавируса нового типа. Причем степень их строгости следует подпирать для каждого региона отдельно.

    Ранее с таким же предложением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая указала на необходимость продления нерабочей недели.

    За минувшие сутки российские специалисты зафиксировали 440 новых случаев. Всего в России было выявлено 2777 случаев заражения 2019-nCoV. 24 пациента скончалось.