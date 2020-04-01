«Смотрите, у нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации всего 1777, на самоизоляции 292 740 человек», — отметил глава государства. Сегодня он подписал закон об о дополнительных полномочиях кабмина в связи с пандемией, в соответствии с которым правительство ввести режим ЧС.

В ходе этого же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране необходимо продлить меры социального дистанцирования для того, чтобы снизить распространение коронавируса нового типа. Причем степень их строгости следует подпирать для каждого региона отдельно.

Ранее с таким же предложением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая указала на необходимость продления нерабочей недели.

За минувшие сутки российские специалисты зафиксировали 440 новых случаев. Всего в России было выявлено 2777 случаев заражения 2019-nCoV. 24 пациента скончалось.